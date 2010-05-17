На втором этапе «Бриллиантовой лиги» выступит Болт и шестеро украинцев

23 мая в Шанхае пройдет второй этап «Бриллиантовой лиги». Согласно предварительной заявке, в Китай отправится сразу шестеро украинцев: Максим Мазурик (прыжки с шестом), Андрей Макарчев (прыжки в длину), Татьяна Петлюк (800 метров), Анастасия Рабченюк (400 метров с барьерами), Тамара Твердоступ (5000 метров) и Светлана Мамеева (тройной прыжок). На втором этапе выступит и несколько послов «Бриллиантовой лиги»: новозеландка Валерии Вильи (толкание ядра), Шелли-Энн Фрэйзер из Ямайки (100 метров), норвежец Андреас Торкильдсен (метание копья), австралиец Стивен Хукер (прыжки с шестом) и Усэйн Болт из Ямайки (200 метров).