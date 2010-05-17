Официальный сайт «Макларена» получил престижную награду

Новый дизайн официального сайта «Макларена» – The Race 1.1, разработанный британским агентством Work Club получил престижную премию One Show Gold Award, которая является аналогом «Оскара» в маркетинговой и рекламной индустрии. Руководитель команды Мартин Уитмарш поблагодарил коллектив «Макларена» и агентство Work Club за проделанную работу. «Горды, что нам удается оставаться лидерами во всем, что мы делаем, будь то машины, организация боксов, дизайн моторхоума или официальный сайт. Эта награда является признанием огромных усилий, которые прикладывает каждый сотрудник «Макларена», Vodafone и Work Club. Они отлично поработали, чтобы наш сайт стал лучшим», – цитирует Уитмарша официальный сайт «Макларена».