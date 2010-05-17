«Ювентус» нашел нового главного тренера

Новым главным тренером туринского «Ювентуса» станет Луиджи Дель Нери, в минувшем сезоне возглавлявший «Сампдорию», сообщает интернет-издание Goal.com. Дель Нери принял предложение перейти в «Ювентус» и утром 17 мая сообщил об этом президенту «Сампдории» Риккардо Гарроне. Официально о назначении должно быть объявлено в ближайшие дни. На посту главного тренера «Ювентуса» Дель Нери сменит Альберто Дзаккерони. Этот специалист возглавил туринскую команду в январе 2010 года после увольнения Чиро Феррары. Под руководством Дзаккерони «Ювентус» занял лишь седьмое место в чемпионате Италии. Чемпионат завершился 16 мая, когда состоялись последние игры 38-го тура. «Сампдория» под руководством Дель Нери заняла четвертое место и получила право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Как отмечает итальянское издание La Stampa, вместе с Дель Нери из «Сампдории» в «Ювентус» перейдет спортивный директор клуба Джузеппе Маротта. Он также подтвердил информацию о скором назначении Дель Нери в «Ювентус». Луиджи Дель Нери, которому 23 августа исполнится 60 лет, начал тренерскую карьеру в середине 80-х годов прошлого века. Он тренировал многие известные итальянские команды, в том числе «Рому», «Палермо», «Кьево» и «Аталанту», а также португальский «Порту». «Лента.ru»