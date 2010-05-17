«Зенит» починил сломанный Кубок

Питерский футбольный клуб «Зенит» восстановил хрустальный Кубок России по футболу, у которого откололось основание. Об этом сообщает «Интерфакс». Когда именно сломался Кубок, не уточняется. По словам руководителя пресс-службы «Зенита» Евгения Гусева, основание откололось само, а не по вине кого-либо из футболистов. Гусев выразил мнение, что Кубок был «слишком тяжелый». Руководитель пресс-службы «Зенита» посетовал на качество приза и сообщил, что Кубок «Зенит» починил собственными силами, без участия Российского футбольного союза (РФС). «Зенит» стал обладателем Кубка России 16 мая 2010 года. В финале турнира питерцы обыграли новосибирскую «Сибирь» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Роман Широков. На 60-й минуте встречи он реализовал пенальти. «Лента.ru»