Фехтование. Украинка Шемякина завоевала «бронзу» на Гран-при в Китае

На турнире серии Гран При среди шпажисток, проходившем в эти выходные в городе Нанкин (Китай) украинка Яна Шемякина завоевала бронзу. Подробности «СПОРТглавреду» сообщила пресс-секретарь Национальной федерации фехтования Украины Дарья Недашковская. Как оказалось, для Яны самым тяжелым был первый бой в 1/32 финала с итальянкой Натали Моэллхаузен. Свою соперницу в этом поединке Яна обыграла всего одним уколом – 11:10. Дальше дела пошли увереннее: швейцарку Тиффани Героудет в 1/16 и израильтянку Ноам Миллс в 1/8 финала Яна победила с одинаковым счетом 15:13, а четвертьфинальный поединок с итальянкой Бьянкой Дель Каррето завершился с разрывам в четыре очка – 15:11. До финала Шемякиной не хватило 2 укола. Польской спортсменке Магдалене Пиекарской Яна уступила со счетом 13:15. В командных соревнованиях, проводившихся в рамках турнира, сборная команда женской шпаги в составе Яны Шемякиной, Анфисы Почкаловой, Елены Кривицкой и Ксении Пантелеевой завоевала тринадцатое место. Выиграв у сборной Казахстана в 1/16 финала 45:28, в следующей встрече наши девушки уступили сборной Румынии 43:45. Технические результаты: Шпага женская (личные) 1. Анна Бранза (Румыния) 2. Магдалена Пиекарска (Польша) 3. Шеррейн Шалм (Канада) 3. Яна Шемякина (Украина) 31. Анфиса Почкалова (Украина) 48. Елена Кривицкая (Украина) 90. Ксения Пантелеева (Украина) Шпага женская (командные) 1. Россия 2. Румыния 3. Китай 13. Украина