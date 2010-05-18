Забастовка транспортников ЮАР угрожает чемпионату мира

Забастовка транспортных рабочих ЮАР парализовала жизнь страны и грозит сказаться на предстоящем чемпионате мира по футболу. Уже вторую неделю не работают морские порты, встали поезда на железных дорогах. В портах гниют продовольственные грузы, миллионы людей не могут попасть на работу. В Дурбане – главном порту ЮАР и таких соседних стран, как Свазиленд, Лесото, Ботсвана, Замбия и Зимбабве, – на борту застывших на рейде судов остаются неразгруженными страховочные генераторы для стадионов чемпионата. До самого чемпионата осталось менее месяца, что заставляет задуматься о последствиях для него. Ведь электоэнергетическая компания «Эском» предупредила, что в моменты пиковых нагрузок энергии на всех может не хватить. С другой стороны, нельзя исключать и таких проблем, как, например, топливная: нефтеперерабатывающие заводы, обслуживающие основные города чемпионата – Дурбан, Йоханнесбург, Преторию, а также Нелспрейт, Полокване, Блумфонтейн и Рустенбург – расположены в Дурбане. И если забастовка транспортников продолжится, то могут встать и автомобили.