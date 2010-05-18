ФИФА и ЮАР начинают борьбу с фальшивыми билетами на ЧМ

ФИФА и ЮАР объявили о новых мерах по борьбе с фальшивыми билетами на предстоящий чемпионат мира. Через официальные каналы ФИФА в интернете на сегодня уже реализовано более 2,5 млн билетов на турнир. Теперь хозяева чемпионата и главный организатор, ФИФА, решили усилить борьбу с подделкой билетов, передает ИТАР-ТАСС. Выяснилось, что никем не уполномоченные операторы и самозваные торговцы продолжают использовать в корыстных целях невероятную популярность этого чемпионата, который станет первым на земле Африки. Они пытаются продать ничего не подозревающим болельщикам по всему миру поддельные или не утвержденные ФИФА билеты или туры в ЮАР, включающие билеты на чемпионат. Теперь никому не разрешается перепродавать билеты, включая их законных обладателей, которым они по какой-то причине больше не нужны. Такие сделки отныне рассматриваются как незаконные и уголовно наказуемые. Кроме того, билеты сопровождаются различными степенями защиты, в том числе штрих- кодами. Тем, кто приобрел билет, но по непредвиденным причинам не сможет им воспользоваться, будет предоставлена возможность сдать его ФИФА.