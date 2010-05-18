Хоккей. Украинский клуб «Будивельник» принят в КХЛ!

Киевский хоккейный клуб «Будивельник» в сезоне-2010/11 будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое решение было принято 17 мая на заседании совета директоров КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. В состав участников КХЛ также включен клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. Три клуба, выступавших в чемпионате КХЛ в сезоне-2009/10, из лиги исключены. Это тольяттинская «Лада», московское «Динамо» и подмосковный ХК МВД. Эти клубы не смогли представить КХЛ финансовые гарантии. Совет директоров КХЛ также переизбрал своим председателем Вячеслава Фетисова, а также утвердил регламент лиги в сезоне-2010/11. «Будивельник», основанный в 2010 году, станет первым украинским клубом, включенным в число участников КХЛ. Также в этой лиге выступают команды из России, Белоруссии, Казахстана и Латвии.