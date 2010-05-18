Болельщики Шумахера пишут гневные письма Хиллу

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл, помогавший стюардам Гран-при Монако и внесший решение о наказании Михаэля Шумахера за обгон Фернандо Алонсо на последнем круге гонки, признался, что получает гневные письма от болельщиков немецкого пилота. «Знаю, что большинство зрителей поймут, что я принял верное решение, но я уже получил несколько неизбежных писем, обвиняющих меня в предвзятости. Чувствовал себя не совсем комфортно из-за того, что был вынужден принимать окончательное решение в ситуации с Михаэлем. Когда он вошел в комнату стюардов, на его лице была ироничная улыбка. Честно говоря, я ожидал, что на Гран-при Монако буду лишь рассказывать стюардам о том, как инциденты выглядят с точки зрения пилотов. Ведь я могу считаться специалистом именно в этом, а не в интерпретации правил и регламента», – цитирует Хилла The Daily Mail. sports.ru