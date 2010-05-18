Суд запретил Рибери играть в финале Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил дисквалификацию полузащитника мюнхенской «Баварии» Франка Рибери на три матча еврокубков. Суд отклонил апелляцию «Баварии», которая требовала разрешить футболисту сыграть 22 мая 2010 года в финале Лиги чемпионов с миланским «Интером». Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. 21 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с французским «Лионом» (1:0) Рибери был удален с поля за грубое нарушение правил. 28 апреля УЕФА дисквалифицировал игрока на три матча. Тренеры и руководители «Баварии» сочли это наказание слишком строгим и подали апелляцию в УЕФА. УЕФА отклонил апелляцию мюнхенцев, после чего «Бавария» обратилась в Спортивный суд. После решения суда стало ясно, что Рибери пропустит финал Лиги чемпионов сезона-2009/10, а также первый матч сезона-2010/11.