ФИФА проведет расследование в отношении России

Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) проведет расследование в связи с обвинениями в коррупции в адрес федераций футбола России и Испании, выдвинутыми в частной беседе лордом Дэвидом Тризманом, сообщает Интерфакс. Тризман, возглавлявший футбольную ассоциацию Англии, заявил о том, что Россия могла бы помочь Испании подкупить судей на чемпионате мира в Южной Африке в обмен на поддержку испанцами заявки России на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. ФИФА распространила заявление, в котором сообщается, что ее генеральный секретарь Жером Вальке обратился в комитет по этике с просьбой провести расследование в связи с обвинениями Тризмана. Кроме того, ФИФА направила письмо в адрес Английской футбольной ассоциации с просьбой предоставить доклад по данному вопросу. Тризман после скандальных заявлений подал в отставку с постов председателя Английской футбольной ассоциации, а также главы заявочного комитета Англии на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Со своей стороны, заявочный комитет Англии на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года направил письма с извинениями а адрес федераций футбола России и Испании, чтобы смягчить напряженную ситуацию. ФИФА вынесет окончательное решение относительно стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов 2 декабря 2010 года. Помимо России, от Европы заявку подали Англия, Португалия и Испания, а также Бельгия и Голландия. На проведение чемпионата мира также будут претендовать США, Япония, Катар, Южная Корея и Австралия.