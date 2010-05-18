Футбол. Заявку США на проведение ЧМ представит Билл Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон в понедельник был избран почетным председателем американского заявочного комитета по проведению чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 гг. За право провести у себя турнир борются также Россия, Австралия, Англия, Португалия и Испания, Бельгия и Нидерланды. Решение о том, где он пройдет через 8 и 12 лет, будет принято на заседании Исполкома ФИФА в декабре. Футбол в США не относится к числу самых популярных видов спорта - американцы предпочитают бейсбол, баскетбол, американский футбол и хоккей, отмечает ИТАР-ТАСС. Тем не менее в стране делается немало для популяризации этой игры. Так, в прошлом сезоне выступать за команду «Лос-Анджелес Гэлэкси» был приглашен бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.