Умер заслуженный тренер по борьбе

На 65 году жизни ушел из жизни государственный тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер СССР, Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта, генеральный секретарь Ассоциации спортивной борьбы Украины Леонтий Гадайчук. Леонтий Юрьевич родился 1 июля 1945. Многократный чемпион СССР, Вооруженных Сил по вольной борьбе, мастер спорта международного класса, член сборной команды СССР. С 1991 года работал на должности государственного тренера по вольной борьбе в Министерстве спорта Украины. Прилагал большие усилия для развития борьбы в государстве. Принимал активное участие в подготовке команд к чемпионатам Европы, мира и Олимпийских игр. Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Национальный Олимпийский комитет Украины, Ассоциация спортивной борьбы Украины выражают глубокое соболезнование родным, близким, жене, детям и внукам покойного. СПОРТглавред скорбит с родными и близкими покойного.