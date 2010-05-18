Адвокат: Сожалею, что покинул Бельгию

Новый главный тренер сборной России Дик Адвокат прокомментировал подписание контракта с РФС. «Удивлен, что так много народу участвовало в выборе главного тренера сборной России. Для меня большая честь, что РФС выбрал еще одного голландского тренера. Надеюсь, что помогу России добиться успеха, – приводит его слова «Газета.Ru», – Почему ушел из сборной Бельгии? Сожалею, что покинул Бельгию, однако, когда есть проблемы с условиями работы – надо уходить. Какие изменения планирую сделать в сборной России? Не думаю, что их будет много. У нас хороший состав. Останется ли Андрей Аршавин капитаном? Не вижу причин его менять. Андрей – хороший капитан и команда его принимает. Буду ли проводить больше времени в России, чем Гус Хиддинк? Да, обязательно».