Воронин: Знаю только двух непьющих пиво футболистов – Тимощук и Семшов

Нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин рассказал о своем футбольном пути и о пиве. «Я уехал из дома не за тем, чтобы возвратиться ни с чем. Верил, что смогу пробиться в хороший клуб, проявлю себя. Да, пока не удалось завоевать каких-то призов, но карьерой я доволен. Много поиграл, много повидал, многому научился… В «Майнце» был отличный период, хотя это и вторая лига. Коллектив там сложился прекрасный, мы выходили на поле и получали удовольствие от игры. Конечно, «Байер» – особая страница. Я обрел то, о чем не мог даже мечтать! Достаточно упомянуть матч в Лиге чемпионов с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Зидан, Роналдо, Фигу, Роберто Карлос… Великие имена! Успел отхватить две майки! В перерыве махнулся с Карлосом, после матча – с Зиданом… Словом, воспоминания о Леверкузене остались приятные. Но в какой-то момент я решил уехать из Германии. Меня часто об этом спрашивали. Мол, что случилось, там ведь твой второй дом… Недвижимость там не покупал, поскольку не планировал оставаться в Германии после завершения карьеры. Хотя обе дочки родились там, имеют немецкие паспорта. Раньше не хотел заморачиваться лишними проблемами, за жильем ведь следить нужно, налоги платить… А недавно пообещал жене, что куплю дом в Берлине. Нам с Юлей там очень понравилось. Прежде не получалось по-настоящему узнать город, вечно не хватало времени, но, пока выступал за «Герту», неожиданно проникся берлинским духом, прикипел, – сказал он в интервью «Советскому спорту». – Лучшее пиво в Германии в Кельне. В Баварии, например, варят нефильтрованное. Я его вообще пить не могу. Не идет. Другое дело – «Кельш»! Сказка! Такое пиво подают лишь в Кельне, Леверкузене и в некоторых ресторанах Дюссельдорфа. Знаю только двух футболистов, которые не употребляют пива. Толя Тимощук и Игорь Семшов. Может, где-то еще есть уникумы, но мне они не встречались. В Германии считается нормой после игры осушить кружку-другую. В этом нет ничего предосудительного».