Месси назвал фаворитов чемпионата мира в ЮАР

Футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси уверен, что сборная Аргентины сыграет успешно на чемпионате мира в ЮАР, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на аргентинскую газету Ole. Футболист сказал о том, что не следует делать далекоидущих выводов из неудачной отборочной кампании альбиселесты. «Я уверен, что сборная сыграет хорошо на мундиале. Главное в том, что все футболисты горят желанием доказать свой класс. Конечно, на чемпионате мира играют команды очень высокого уровня, однако считаю, что сборная Аргентины им ни в чём не уступает. У нас очень неплохие шансы на чемпионский титул, несмотря на то что нас не считают одним из фаворитов. Что же касается главных претендентов на звание чемпиона, то назову сборные Испании, Бразилии и Англии», - сказал Месси.