Газзаев: Евро-2012 поднимет украинский футбол на новый уровень

Главный тренер киевского «Динамо» Валерий Газзаев рассказал, какое впечатление оставил у него прошедший чемпионат Украины. «Очень приятное. Конечно, особняком стоят «Шахтер» и «Динамо». Класс других клубов заметно ниже. При этом есть «Днепр» и «Металлист», которые с каждым годом подбираются к лидерам все ближе и ближе. Уверен, что чемпионат Европы 2012 года поднимет украинский футбол на новый уровень. Почему «Динамо» не удалось выиграть украинское первенство и что можете сказать о вылете из Лиги чемпионов? Виноваты сами. После первого круга отрыв составлял семь очков, но мы его растеряли. Это урок на будущее, таких осечек мы не должны допускать. Что касается вылета из Лиги чемпионов, то у нас были шансы обойти «Интер» в группе. Пройти в следующий этап нам не позволил случай. По всем показателям мы должны были обыгрывать и «Интер», и «Барселону», – приводит его слова SPORTBOX.ru. – Перейдет ли нападающий «Динамо» Милевский в московский «Локомотив»? Никаких разговоров на эту тему быть не может, это слухи, не более того. Возвращение Гильерме из ЦСКА входит в наши планы? Это будут обсуждать президенты клубов. Когда сам вернусь в армейский клуб? Еще два года по контракту я должен отработать в «Динамо». Что будет потом – сложно сказать».