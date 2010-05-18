Испания и Португалия ответили на обвинения лорда Трисмана

Представители Испании и Португалии сделали заявления по поводу слов главы Федерации футбола Англии Дэвида Трисмана, который обвинил Испанию в том, что она планирует отказаться от заявки на проведение ЧМ-2018 в пользу России в обмен на помощь в подкупе арбитров на мундиале в ЮАР. «Мысль о том, что Испания пытается подкупить судей на чемпионате мира, просто смешна. Мы хотим соревноваться честно и стараемся всегда выступать наилучшим образом. С приближением 2018 года мы намерены продвигать нашу заявку на проведение чемпионата мира совместно с Португалией. Если мы победим, будет здорово, но и за другую страну мы будем рады, поскольку все кандидаты хороши», – отметил глава испанской заявки на проведение ЧМ-2018 Хорхе Перес Арьяс в интервью The Guardian. «Такие истории говорят о беспокойстве со стороны Англии. Они абсурдны и ничем не подкреплены. И, разумеется, никак не повлияют на нашу заявку. Мы до самого конца намерены гармонично сотрудничать с Испанией», – добавил президент Федерации футбола Португалии Жилберту Мадаил. sports.ru