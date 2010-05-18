Президенты НОК Украины и Македонии подписали соглашение

Президенты национальных олимпийских комитетов Украины и Македонии – Сергей Бубка и Василий Тупурковски – подписали соглашение о спортивном сотрудничестве между странами. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы НОК Украины. Согласно положениям соглашения, олимпийские комитеты двух государств договорились предоставлять друг другу максимально возможную поддержку в деле развития Олимпийского спорта и включать свои национальные спортивные федерации к прямому сотрудничеству и взаимному обмену специалистами и экспертами, в частности, в сфере спортивной науки и медицины и антидопинговых программ. Особое внимание будет уделено укреплению, развитию и обмену спортивными знаниями в области спортивной администрации. Кроме того, спортсмены каждой из стран теперь получат возможность бесплатно тренироваться на спортивных объектах другой страны и пользоваться соответствующей инфраструктурой. Подписанное соглашение между НОКами Украины и Македонии будет действовать 4 года с возможным продолжением на аналогичный период.