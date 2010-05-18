Дарио Срна роскошно отгулял свою свадьбу

Событие в жизни 28-летнего футболиста, капитана «Шахтера» Дарио Срна произошло в минувшие выходные на его родине в Хорватии. Со своей избранницей и ровесницей - экономистом Мирелой Форич футболист встречается уже несколько лет. После выигранного чемпионства игроки отправились в отпуск. И вот из Хорватии пришло сообщение: свадьба состоялась! Знаковое для Дарио Срны событие произошло в Дубровнике, в одной из самых престижных вилл на побережье. Почти 300 кв. метров площади апартаментов и 400 квадратов террас включают в себя 4 спальни, большой холл, 5 террас, одна из которых с джакузи, огромную гостиную и открытый плавательный бассейн. Обслуживание в номерах осуществляют 24 часа в сутки дворецкий и повар. Аренда этой роскоши обойдется минимум в 6 тысяч евро, сообщает «Комсомольская правда в Украине». На церемонии присутствовали лишь самые близкие чете Срна люди - ближайшие друзья и родственники. Никого из «Шахтера», по нашим данным, не было. Примечательно, что, ожидая выхода своей половинки, Дарио Срна настолько разнервничался, что даже позволил себе закурить.