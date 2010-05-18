Катерина Бондаренко вернулась на корт

После трехмесячного перерыва Катерина Бондаренко снова в строю. Вчера вторая ракетка Украины сыграла на грунтовом турнире в Польше ($600 тысяч). В первом круге Катя проиграла румынке Дулгеру (3:6, 1:6), которая год назад здесь в финале обыграла Алену Бондаренко. Но это как раз тот случай, когда результат не столь важен. Важно, как Катерина восстановилась после травма колена, ведь через неделю — Ролан Гаррос. "Это пробный турнир для Кати. И не думаю, что на него делалась какая-то ставка. Нужно посмотреть, как будет вести себя колено в соревновательных условиях. Потому что на тренировке ты себя подсознательно бережешь, — говорит вице-президент ФТУ Всеволод Кевлич. — Ну и это хоть какая-то игровая практика перед Ролан Гарросом". Один матч — слабая практика. "А раньше играть Бондаренко железно не могла, — уверяет Кевлич. — Не нужно было форсировать подготовку. И Катя правильно делает, что не добивается любой ценой побед. Надо разумно входить в игровой ритм". Там же в Варшаве Алена Бондаренко прошла первый раунд. Украинка, которая уже дважды играла в финале этого турнира, на старте переиграла итальянку Роберту Винчи — 6:3, 6:1. РЕКОРД. Испанец Рафаэль Надаль, выиграл финал мадридского мастерса у швейцарца Роджера Федерера — 6:4, 7:6 и завоевал свой 18-й титул подобной категории. Это новый рекорд. Раньше первое место было у Андре Агасси — 17 трофеев, у Федерера — 16. Кстати, Рафа стал первым игроком, кому удалось выиграть три "мастерса" подряд. Сегодня