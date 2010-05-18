Организаторы Игр-2012 ожидают дефицит бюджета

Организаторы Олимпийских игр-2012 в Лондоне не уверены, что им удастся вернуть в бюджет два миллиарда фунтов стерлингов, потраченные на подготовку к Играм. Они надеется покрыть часть трат за счет проведения национальной лотереи. «Я ничего не гарантировал бы. Мы можем гарантировать, что деньги вернуться в бюджет? Возможно, и лотерея не поможет», – заявил один из организаторов. После проведения Олимпиады будут распроданы земля и активы. На подготовку к Олимпиаде было потрачено 9,3 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает BBC.