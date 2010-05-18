Россия сделает Адвоката самым высокооплачиваемым тренером мира

Главный тренер сборной России Дик Адвокат станет одним из самых высокооплачиваемых футбольных специалистов в мире, утверждает газета «Известия». По данным издания, он будет получать около 11 миллионов евро в год. Правда, контракт голландца предусматривает большое количество опций, в зависимости от результата команды. Тем временем глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, объявляя накануне о том, что новым главным тренером сборной России по футболу станет Адвокат, подчеркнул: голландский специалист будет зарабатывать меньше своего предшественника Гуса Хиддинка. В России Хиддинку платили около 6 миллионов евро в год. По данным газеты «Советский спорт», контракт Дика Адвоката с РФС, который вступает в силу с 15 июля, подписан по схеме «2+2». При этом гонорар тренера составляет 5 миллионов евро в год. Налоги будет платить российская сторона, а финансово в обеспечении контракта будет участвовать компания "Газпром". Первой промежуточной датой станет конец ноября 2011 года, когда сборная России завершит отборочный турнир к ЕВРО-2012 и станет понятно, вышла ли наша команда в финальную часть. Если обе стороны все устраивает, контракт будет продлен еще на два года. Кроме того, по контракту предусмотрены и бонусы - скажем, за выход на ЕВРО-2012. Также учтена и пиар-составляющая - отдельным пунктом соглашения значится участие голландца в мероприятиях по популяризации футбола в России, а также участие в семинарах для наших тренеров.