Формула-1. Формат Гран-при может быть изменен

По сообщению Autosport, на заседании ФОТА в Монако помимо шинного вопроса команды обсудили с Берни Экклстоуном возможное изменения формата Гран-при в целях повышения зрелищности. «С Берни мы говорили о формате гоночных уик-эндов, календаре на следующий сезон и поставщике покрышек. Все мы настроены на то, чтобы улучшить схему проведения Гран-при, сделать их более привлекательными для болельщиков. На данный момент есть несколько идей подобных изменений. Но еще рано говорить о деталях, так как команды все еще не достигли консенсуса по этому вопросу. Кроме того, хотелось бы сделать календарь на сезон-2011 боле продуманным. В последнее время расходы все время растут. Мы отправляемся в Канаду, и ни одна конюшня не получит дохода от этой гонки. Подобные путешествия в Америку очень сложны для команд, это совершенно безумная идея», – заявил управляющий директор «Уильямса» Адам Парр.