Назван самый богатый теннисист сезона в мире

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, завоевавший в минувшие выходные рекордный 18-й титул на турнирах категории Masters, оказался самым богатым теннисистом мира в нынешнем сезоне. После победы на Mutua Madrilena Madrid Open - 2010, где в финале Надаль обыграл своего принципиального соперника Роджера Федерера, банковский счет испанца пополнился на 585 тысяч евро. В общей сложности Рафа менее чем за пять месяцев заработал $2 596 880 призовых. В текущем сезоне Надаль сыграл на семи турнирах, три из которых выиграл, а еще в одном дошел до финала, уточняет NEWSru.com со ссылкой на GoTennis. На втором месте идет Роджер Федерер (Швейцария) с $2,45 миллиона. Он также принял участие в семи турнирах, но выиграл только один (Australian Open - 2010) и еще раз играл в финале (Мадрид). В пятерку самых богатых теннисистов года входят также американец Энди Роддик ($1,24 млн), британец Энди Мюррей ($1,23 млн) и испанец Фернандо Вердаско ($1,17 млн). Лучшим из россиян является Михаил Южный, занимающий 13-е место с $ 652 255. Николай Давыденко находится на 17-м месте ($ 492 750).