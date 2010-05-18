Липпи сократил состав сборной Италии на чемпионат мира

Главный тренер сборной Италии по футболу Марчелло Липпи сократил предварительный состав на чемпионат мира в ЮАР до 28 человек. 18 мая Липпи вывел из состава двух игроков «Ювентуса» - защитника Фабио Гроссо и полузащитника Антонио Кандреву, сообщает Associated Press. В окончательную заявку попадут 23 футболиста. Оставшиеся в составе 28 футболистов отправятся на тренировочный сбор, который пройдет в Сестриере на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Место сбора выбрано для того, чтобы сборная Италии была готова играть в ЮАР в условиях среднегорья.