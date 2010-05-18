Игрок «Милана» отказался от зарплаты

28-летний американский защитник «Милана» Огучи Оньеву решил отказаться от привычных норм футбольного мира - игрок по собственному желанию будет в течение года играть за итальянский клуб абсолютно бесплатно, сообщает yahoo.com. Нынешний контракт Оньеву с «Миланом» истекает летом 2012 года, однако защитник попросил руководство итальянского клуба продлить соглашение еще на один сезон, в течение которого он выразил готовность играть без финансового вознаграждения. Его просьба была удовлетворена. «В течение этого дополнительного года Огучи Оньеву по его собственному решению, поддержанному клубом, попросил не выплачивать ему какую-либо зарплату. Жест игрока можно назвать образцовым, он заслуживает искреннего восхищения», - говорится в заявлении «Милана». Дело в том, что Оньеву пропустил большую часть прошедшего сезона из-за травмы колена, которую получил 14 октября в матче за сборную США в рамках отборочного турнира ЧМ-2010 против Коста-Рики. Теперь он готов вернуть «долг» верившему в него клубу. Защитник только восстановился после травмы выходил на поле в матчах чемпионата Италии лишь однажды, еще осенью. Однако он попал в предварительную заявку сборной США на чемпионат мира 2010 года в ЮАР и к старту мундиаля рассчитывает набрать должную форму.