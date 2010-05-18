Хоккей. «Спартак» приглашает легендарного Доминика Гашека!

Легендарный чешский вратарь 45-летний Доминик Гашек по прозвищу «Доминатор» ведет переговоры с московским хоккейным клубом «Спартак». Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на чешскую газету Denik, инициатором приглашения Гашека в «Спартак» выступил главный тренер московской команды, его соотечественник Милош Ржига. По данным издания, вратарь уже встречался с представителями клуба, обсудив условия личного контракта. По поводу следующего сезона Гашек пока не определился. Представителям «Спартака» он пообещал дать ответ на следующей неделе. От подробных комментариев Доминик отказался, сказав лишь следующее: «Думаю, что это та команда, в которой я хотел бы сыграть». Гашек в 2008 году ушел из хоккея, но перед началом минувшего сезона объявил о возвращении на лед, перейдя в местный «Пардубице». Гашек неожиданно привел команду к победе в чемпионате Чехии и вновь обратил на себя внимание селекционеров из Европы. Помимо «Спартака», к Гашеку проявляют интерес в Швейцарии.