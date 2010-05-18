В Одессе Иванчук сыграет против Карпова

27-29 мая в Одессе состоится IV Кубок мира АШП по быстрым шахматам. Розыгрыш Кубка АШП уже традиционно проходит в Южной Пальмире и всегда собирает сильнейший состав. В нынешнем состязании сыграет целая плеяда звезд первой величины во главе с 12-м чемпионом мира Анатолием Карповым. Организатор и главный спонсор турнира - Банк ПИВДЕННЫЙ. Призовой фонд Кубка – $70 000, первый приз – $14 000. Турнир пройдет по нокаут-системе (проигравший в матче выбывает из борьбы). Гроссмейстеры встретятся в 1/8, 1/4, в полуфинале и финале. Каждый матч состоит из двух партий по 20 минут с добавлением 5 секунд после каждого хода. В финале шахматисты сыграют 4 партии. Если результат ничейный, играются тай-брейки – еще две партии по 5 минут. Если же и после блица счет равный, шахматисты играют решающую партию "армагеддон" (белым получают на минуту больше, но черным для победы в матче достаточно ничьей). Напомним, что в прошлом году победителем Кубка мира АШП в Одессе стал израильтянин Борис Гельфанд. IV Кубок мира АШП по быстрым шахматам (27-29 мая, Одесса, нокаут-система, 4 раунда) Анатолий Карпов (Россия) Василий Иванчук (Украина) Алексей Широв (Испания) Петр Свидлер (Россия) Сергей Мовсесян (Словакия) Аркадий Найдич (Германия) Этьен Бакро (Франция) Дмитрий Яковенко (Россия) Павел Эльянов (Украина) Вугар Гашимов (Азербайджан) Александр Грищук (Россия) Александр Моисеенко (Украина) Юрий Дроздовский (Украина) Эрнесто Инаркиев (Россия) Александр Мотылев (Россия) Михаил Гуревич (Турция) Расписание турнира 27 мая 11:00 – открытие турнира 12:00 – 21:00 – 1/8 финала 28 мая 12:00 – 17:00 – 1/4 финала 18:00 – 21:00 – 1/2 финала 29 мая 12:00 – финал 18:00 – закрытие