Хоккей. ЧМ. Канада проиграла Чехии

Сборная Канады проиграла Чехии на чемпионате мира по хоккею. Матч закончился победой чешской сборной со счетом 3:2. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Таким образом, канадцы заняли четвертое место в группе F. Это означает, что если сборная России не проиграет Финляндии в основное время, в 1/4 финала соперником россиян станет Канада. Счет в матче на седьмой минуте открыл форвард канадцев Рэй Уитни. В концовке первого периода Лукаш Каспар сравнял счет, а во втором периоде в составе сборной Чехии отличились Яромир Ягр и Якуб Клепиш. У канадцев Мэтт Дюшен забросил вторую шайбу за минуту до финальной сирены. Добиться большего сборная Канады не смогла. Таким образом, в группе F канадцы с шестью очками заняли четвертое место. У чехов девять очков, и их итоговое место в группе будет зависеть от матча Швейцария - Швеция (у этих команд также по девять очков). Если Швейцария выиграет в основное время, чехи займут второе место. При любом другом исходе они останутся третьими. В группе E путевку в 1/4 финала получила сборная Германии, переигравшая Словакию со счетом 3:1. Немцы с семью очками заняли в группе E третье место, а четвертыми финишировали датчане, набравшие шесть очков. Россия с 12-ю очками и Финляндия, в активе которой девять очков, определят победителя группы в очной встрече, которая начнется 18 мая в 22:15 по московскому времени.