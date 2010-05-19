Хоккей. ЧМ. Россия разгромила Финляндию «в сухую»

Вечером во вторник сборная России разгромила сборную Финляндии на втором групповом этапе чемпионата мира по хоккею, выиграв со счетом 5:0. Таким образом, россияне встретятся в 1/4 финала с канадцами, которые ранее во вторник проиграли сборной Чехии 2:3. Финляндия в 1/4 финала сыграет с Чехией. Шайбы в матче забросили Сергей Федоров на 17-й минуте, Евгений Малкин на 34-й, Николай Кулемин на 35-й, а также Алексей Емелин и Максим Афиногенов с разницей в несколько секунд на 43-й минуте. Вратарь Семен Варламов получил приз как лучший игрок. Российская сборная заняла первое место в группе Е, оставив финнов вторыми. Также в этой группе путевку в 1/4 финала получили Германия, которая встретится со Швейцарией, и Дания, которая сыграет со Швецией. Последняя обыграла Швейцарию в заключительном матче группы F также 5:0.