Прохоров обещает сделать «Нью-Джерси» чемпионом НБА через 5 лет

Российский бизнесмен Михаил Прохоров, ставший на прошлой неделе владельцем клуба НБА «Нью-Джерси Нетс», пообещал, что его команда станет чемпионом в течение максимум пяти лет. По словам Прохорова, перед началом сезона-2010/11 в команду придут несколько новых игроков, сообщает сайт американского телеканала ESPN. В специальном обращении к болельщикам «Нетс» российский бизнесмен заявил, что в следующем сезоне перед командой будет стоять задача выйти в плей-офф. Что касается звания чемпиона НБА, то команда должна завоевать его минимум в течение одного года, максимум - в течение пяти лет. Прохоров добавил, что при нем «Нью-Джерси» станет первым по-настоящему «глобальным» клубом НБА, за который будут болеть люди от Нью-Джерси и Бруклина до Москвы. Российский бизнесмен добавил, что он сможет убедить ведущих игроков и специалистов в том, что «Нетс» - лучшее для них место работы. О том, что Прохоров договорился о покупке «Нью-Джерси Нетс», стало известно еще в декабре 2009 года. Однако официально НБА одобрила сделку 11 мая 2010 года. Прохоров стал владельцем 80 процентов акций клуба. В последний раз «Нью-Джерси» выходил в плей-офф в сезоне-2006/07. В сезоне-2009/10 команда заняла последнее место в регулярном чемпионате, одержав лишь 12 побед в 82 матчах.