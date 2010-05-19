Чигринский останется в «Барселоне»

Агент защитника «Барселоны» Дмитрия Чигринского его брат Виктор заявил, что футболист не поменяет клуб в нынешнее межсезонье. «Вариант с арендой на сегодняшний день даже не рассматривается. Дима знает, чего хочет, поэтому он остается в «Барселоне». Более того, Дмитрий уверен, что на следующий сезон он будет игроком основы, – приводит «Блик» слова Виктора Чигринского. – Никто и не считает, что аренда – это шаг назад. Просто Дима уверен, что следующий сезон будет более успешным. Первый год в «Барселоне» назовем акклиматизационным. А следующий сезон уже покажет себя. У Димы была сложная ситуация, когда на него тренер мог рассчитывать исключительно в национальных турнирах. В следующем году появится и Лига чемпионов, так что Дмитрий полноценным игроком становится только сейчас. А пока все мысли Димы только о сборной и о предстоящих поединках».