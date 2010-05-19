Фанатов остановили спецсредствами и резиновыми пулями

Полиция задержала более 340 футбольных фанатов ходе беспорядков в Монтевидео после окончания поздно вечером во вторник второго финального матча чемпионата Уругвая по футболу между командами «Пеньяроль» и «Насьональ». Для разгона разгоряченных болельщиков полиция была вынуждена использовать специальную технику и применить резиновые пули. «На полицейских, призывающих фанатов к порядку, обрушился град из камней. Несколько стражей правопорядка госпитализированы с контузиями. Мы вынуждены были применить спецсредства и открыть огонь резиновыми пулями. Задержаны более 340 зачинщиков беспорядков, среди них есть раненые», – заявил представитель столичной полиции Хуан Карлос Дуре. По его словам, болельщики громили киоски и витрины магазинов.