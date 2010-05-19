ФИФА наказала Египет за нападение на алжирцев

ФИФА приняла карательные меры против футбольной сборной Египта за нападение ее фанатов на членов команды Алжира в отборочном матче к ЧМ-2010. Как говорится в пресс-релизе ФИФА, команда Египта вынуждена будет сыграть две первые домашние встречи отборочного турнира ЧМ-2014 не в Каире, а в другом городе, расположенном по крайней мере в 100 км от столицы страны. Кроме того, по решению дисциплинарной комиссии, на «фараонов» наложен штраф в 100 тысяч швейцарских франков. Причиной санкций стали события, которые произошли во время матча Египет-Алжир, который состоялся в Каире в ноябре прошлого года. Тогда египетские болельщики нанесли травмы трем игрокам сборной Алжира и одному из тренеров, атаковав автобус "Лис пустыни", уточняет ИТАР-ТАСС. «Египетская федерация не приняла всех необходимых мер для обеспечения безопасности алжирской делегации в пределах и вне стадиона», - говорится в пресс-релизе ФИФА. Египет тогда победил и сравнял счет в по сумме матчей с Алжиром, который оказался сильнее в первом поединке. В итоге пришлось играть стыковой матч за право выхода в финал чемпионата в ЮАР, который состоялся в Судане и в котором верх одержали все-таки алжирцы. Беспорядки тогда привели к обострению двусторонних отношений, в том числе дипломатических.