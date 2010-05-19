Владимира Кличко обязуют провести бой с Поветкиным

Председатель комиссии IBF по организации чемпионских боев Линдси Таккер рассказал о вариантах, которые есть у чемпиона мира по версиям IBF/IBO/WBO Владимира Кличко после того, как истёк срок, предоставленный ему на переговоры об организации боя с чемпионом WBA Дэвидом Хэем. «До вчерашнего дня команда Кличко не достигла договоренности о бое с командой Хэя. Следовательно, теперь Владимир обязан провести обязательную защиту против россиянина Александра Поветкина. Украинец может подать заявление на отсрочку обязательной защиты ради очередной добровольной. По нашим правилам, каждый боксёр в период своего чемпионства имеет право единожды сделать это. Впрочем, если Кличко и подаст его, то нет гарантии, что он получит положительный ответ. Может случиться и так, что Владимир, всё-таки, договорится с Хэем, и этот объединительный поединок получит приоритет перед обязательной защитой», - цитирует Таккера SPORTBOX.ru.