Чигринский попал в сборную худших игроков Испании

Защитник «Барселоны» и сборной Украины по футболу Дмитрий Чигринский попал в символическую сборную худших игроков чемпионата Испании, составленную интернет-изданием Goal.com, передает «Лента.ru». По мнению авторов материала, Чигринский не оправдал надежд, возложенных на него руководством «Барселоны», которая купила игрока летом 2009 года у донецкого «Шахтера» за 25 миллионов евро. Издание предположило, что «кошмарная игра» Чигринского в апрельском матче с «Хересом» может оказаться для него последней в футболке «Барселоны». По мнению авторов материала, в сезоне-2010/11 Чигринский снова будет играть в Восточной Европе. Компанию Чигринскому в сборной худших игроков составил его партнер по «Барселоне» форвард Тьерри Анри, который, по мнению авторов материала, в сезоне-2009/10 растерял свою физическую форму. Кроме Чигринского и Анри, в сборную худших игроков попали вратарь «Тенерифе» Серхио Арагонесес, защитники Рафаэль Састре (Спортинг), Гонсало Родригес (Вильярреал) и Давид Прието (Херес), полузащитники Сунсуке Накамура (Эспаньол), Луис Гарсия (Расинг) и Джермейн Пеннант (Сарагоса), а также форварды Бен Сахар (Эспаньол) и Манучо (Вальядолид).