Футбол. В лагере сборной США завелся призрак

В тренировочном лагере футболистов сборной США, который находится в южно-африканской провинции Гаутенг, начал появляться призрак английского солдата начала XIX века. Как сообщает «Лента.ru» со ссылкой на The Sun, привидение появляется на территории лагеря по ночам. По словам местного жителя, призрак солдата бродит по тренировочному лагерю американских спортсменов, так как около двухсот лет назад он был убит на месте, где теперь находится спортивный комплекс. «Я думаю, что во время ЧМ призрак солдата будет болеть за сборную Англии», - отметил собеседник издания. The Sun иронизирует, что своим появлением в лагере американцев призрак солдата пытается выразить свою поддержку команде Англии. Примечательно, что одним из соперников сборной Англии на ЧМ-2010 в ЮАР станет именно команда из США (обе команды выступают в группе С). Первый матч между англичанами и американцами на первенстве планеты состоится 12 июня в Рюстенбурге.