Боксершей года признана Наталья Рагозина

Всемирная боксёрская федерация (WBF) признала абсолютную чемпионку мира по боксу россиянку Наталью Рагозину боксером года. А её промоутерская компания SES Boxing, возглавляемая Ульфом Штайнфортом удостоилась награды за лучший промоушен. Президент WBF Говард Голдберг отметил прогресс относительно молодой компании и пожелал им дальнейшего процветания. В 2009-м году Наталья провела три поединка. В марте россиянка одержала досрочную победу над Ивой Вестон (ТКО 6), в июле по очкам разгромила Лору Рэмси (UD), а в декабре нокаутировала Памелу Лондон, бой с которой проходил в рамках супертяжелого веса.