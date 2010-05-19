Игрок ЦСКА переходит в бразильский клуб

Бразильский полузащитник Даниэл Карвальо, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, перейдет в клуб «Атлетико Минейро» из города Белу-Оризонти. Бразильский клуб уже договорился с Карвальо и в настоящее время ведет переговоры с ЦСКА об условиях перехода игрока. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на бразильское интернет-издание Globoesporte. Авторитетный сайт transfermartk.de уже называет Карвальо игроком «Атлетико». При этом указывается, что бразильскому клубу полузащитник достался бесплатно. Карвальо перешел в ЦСКА в начале 2004 года из бразильского «Интернасьонала» за 4,2 миллиона евро. В 2005 году Карвальо был признан лучшим игроком чемпионата России. В составе ЦСКА бразилец выиграл два чемпионата России, четыре Кубка и четыре Суперкубка страны и Кубок УЕФА сезона-2004/05. Летом 2008 года бразилец, потерявший место в основном составе армейцев, был отдан в аренду в «Интернасьонал», а перед началом сезона-2009 вернулся в ЦСКА, но не смог закрепиться в команде. В первые месяцы 2010 года Карвальо на правах аренды выступал за катарский клуб «Аль-Араби». За сборную Бразилии полузащитник провел три матча и забил один гол.