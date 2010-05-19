Футболистам запретили финтить при исполнении пенальти

Международный комитет футбольных ассоциаций (IFAB), единственный орган, который может вносить изменения в правила игры, в преддверии чемпионата мира в ЮАР запретил обманные движения, которые игрок совершает непосредственно перед 11-метровым ударом с целью запутать вратаря. Пенальтисты больше не смогут останавливаться перед мячом, выдерживать паузу, для того, чтобы посмотреть, в какую сторону упадет страж ворот. Финты разрешаются лишь при разбеге. В противном случае футболист рискует получить желтую карточку за неспортивное поведение, а пенальти придется перебить. Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на ВВС, нововведение вступает в силу 1 июня, и, таким образом, оно будет действовать уже на полях Южной Африки в ходе чемпионата мира 2010 года. Кроме того, на своем заседании IFAB утвердил поправку об обязанностях четвертого арбитра, который до настоящего времени всего лишь следил за ходом замен. Отныне значение этого рефери многократно возрастает. Он должен помогать главному судье контролировать ход матча в соответствии с правилами игры, особое внимание уделяя инцидентам в штрафных площадках.