Англия ждет вторую часть откровений про Абрамовича и русскую мафию

Футбольная Ассоциация Англии (FA) с трепетом ожидает публикации второй части стенограммы приватной беседы лорда Трисманом со своей бывшей любовницей, в которой он обличает «жадных, коррумпированных и невежественных» футбольных чиновников высшего ранга. А также выдает очередную порцию антироссийских комментариев, на этот раз в адрес хозяина «Челси» Романа Абрамовича, передает NEWSru.com. Ранее издание Mail on Sunday опубликовало отрывок беседы Трисмана, в которой он утверждает, что «Испания может снять свою заявку на проведение финальной части ЧМ-2018, если Россия, которая тоже хочет его провести, поможет ей подкупить судей на начинающемся в следующем месяце чемпионате мира в ЮАР». Как выяснилось, расчетливая помощница свергнутого главы FA Мелисса Джекобс продала прессе за 70 тысяч фунтов только половину записи беседы с пэром лейбористской партии, тайной сделанной ею во время обеденной трапезы. Как пишет газета Independent, она пока не решила, что делать с оставшимся материалом. Если она все же отважится придать его огласке, то в ближайшие выходные мир должен узнать, в частности, о том, что лондонский «Челси» при Романе Абрамовиче стал гнездом «русской мафии». Надежды FA на быстрое разрешение возникшего конфуза увольнением болтливого лорда с руководящих постов и извинениями перед Россией и Испанией были разбиты накануне вечером, когда ФИФА потребовала полную стенограмму его откровений и инициировала расследование на основании выдвинутых обвинений. По мнению самих англичан, по их заявке на право принять чемпионат мира в 2018 году и так нанесен серьезный удар. В субботу перед финальным матчем Лиги чемпионов преемник Трисмана во главе заявочного комитета Джефф Томпсон попытается спасти репутацию страны, лично встретившись с главой ФИФА и представителями Федерации футбола Испании. Но если госпожа Джекобс решится выплеснуть в прессу очередную порцию компромата всего через сутки после этой встречи, отношения Англии с ФИФА могут быть подорваны окончательно.