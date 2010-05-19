Формула-1. Мосс: Шумахер поступил правильно

Экс-пилот «Формулы-1» Стирлинг Мосс считает, что Михаэль Шумахер поступил правильно, обогнав Фернандо Алонсо на последнем круге Гран-при Монако. «У гонщика инстинкт реагировать на зеленый свет или зеленый флаг. Во время обгона на трассе горел зеленый свет. Более того, 10 команд советовали своим пилотам атаковать. Если бы сигналы оставались желтыми – ничего бы не произошло. Уверен, что Шумахер поступил правильно. На его месте я поступил бы также.Требуется разъснить правила, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Команды и пилоты должны четко представлять, что они могут делать, а чего не могут при определенных обстоятельствах, – цитирует Мосса GPUpdate.