«Аль-Каида» планировала атаки на футболистов во время ЧМ-2010

Террористы из «Аль-Каиды» планировали совершить атаки на сборные Дании и Нидерландов на предстоящем чемпионате мира в ЮАР, чтобы отомстить за оскорбления пророка Мухаммеда, сообщает The Copenhagen Post. В 2006 году датские газеты опубликовали карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда, а в 2008 году голландский режиссер Геерт Вилдерс снял антиисламский фильм «Фитна». О возможности такой атаки узнали службы безопасности Ирака, арестовав одного из членов террористической организации. Гражданин Саудовской Аравии Абдуллах Азам Салех аль-Катани был задержан после совместной операции иракских и американских военных в апреле 2010 года. В доме, где это все произошло, были найдены документы, в которых говорилось о планируемых терактах во время ЧМ-2010. «Мы обсуждали возможность нападений на сборные Дании и Нидерландов, чтобы отомстить за оскорбления пророка Мухаммеда», – рассказал аль-Катании. Мишенью для террористов должны были стать футболисты.