Легкоатлетки собираются бойкотировать соревнования с участием Семени

Ведущие спортсменки в беге на 800 метров могут бойкотировать соревнования, в которых будет выступать чемпионка мира Кастер Семеня, готовящаяся выйти на старт 24 июня в Сарагосе (Испания). Бронзовый призер чемпионата мира Дженни Медоус является одной из сторонниц Семени. «Если выйду на старт и увижу Кастер, я буду бежать. Но другие легкоатлетки уже дали понять, что откажутся выступать», – отметила Мидоус. Одними из главных оппонентов Семени являются Эллиса Пиккионе и Мария Савинова. «Да вы просто посмотрите на нее», – приводит слова Савиновой Times.