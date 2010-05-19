Начался суд о хищении $1,15 млн. у Алексея Ягудина

Олимпийский чемпион по фигурному Алексей Ягудин вызван в федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке – в среду начался процесс по делу о хищении у известного фигуриста суммы в $1,15 млн. Спортсмен обвиняет в случившемся уволенного финансового директора. Как стало известно Life News, 30-летий Ягудин прибыл в США сразу после окончания гастролей шоу «Ледовая симфония» по городам России. Иск против бывшего финансового директора Майкла Голдина Алексей подал в декабре 2009 года. В заявлении он указал, что в хищении более чем миллиона долларов считает виновным своего уволенного подчиненного, который перед тем, как начать работать у фигуриста, занимался перепродажей подержанных автомобилей. Спортсмен доверил Голдину ведение финансовых дел в то время, когда сам был занят в популярном телепроекте «Ледниковый период» на Первом канале. Ягудин долгое время не вникал в то, как идет бизнес, полагаясь на добропорядочность партнера. Потом он обнаружил, что за шесть лет совместной работы Майкл вложил деньги Алексея в покупку 13 домов во Флориде, а кроме того, потратил их на покупку особняка и автомобиля Mersedes-Benz. «Алексей сейчас действительно находится в Нью-Йорке: у него начался судебный процесс против своего финансового помощника», – прокомментировал директор Ягудина Дмитрий Горячкин. Фигурист требует компенсации в размере $4 млн. По американским законам Майклу Голдину грозит до 10 лет лишения свободы.