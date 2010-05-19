Виталий Кличко: У Хэя в бою с братьями Кличко один исход – отправится в нокаут

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC украинец Виталий Кличко заявил, что Дэвид Хэй не спешит договариваться о бое с Владимиром Кличко, так как опасается нокаута и последующего за ним завершения карьеры. «Хэй знает, что в поединке с братьями Кличко будет один исход: он отправится в нокаут. Со мной ему повезёт, поскольку я нокаутирую его за пару раундов. Владимир же растянет удовольствие на 11-12 раундов. У него свои личные причины для сведения счетов с Хэем. Хэй понимает, что, уступив моему брату, завершит карьеру. Дэвид потеряет титул и все остальное. У него останется лишь длинный язык и ничего больше», - цитирует Виталия Кличко BoxingScene.