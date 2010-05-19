Хоккей. Ягр: У России самый сильный состав на чемпионате мира

Форвард сборной Чехии Яромир Ягр прокомментировал победу своей команды в матче предварительного этапа чемпионата мира над Канадой, отметив, что он не считает Россию фаворитом в четвертьфинале турнира. «Матч получился непростым, нам была нужна эта победа, чтобы выйти в следующий раунд. Уверен, что и Канаде не хотелось бы играть с Россией в четвертьфинале, поэтому они сражались до последнего. У России самый сильный состав на чемпионате мира, там очень много звезд НХЛ. Конечно, эта команда хочет победить Канаду в четвертьфинале, но в одной игре возможно все», – рассказал Ягр в интервью TSN.