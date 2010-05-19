Кличко: У Сосновского есть шанс завоевать чемпионский титул

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC украинец Виталий Кличко, который продолжает подготовку к предстоящему поединку с Альбертом Сосновским заявил что Напомним, что этот поединок состоится 29 мая в Германии. «Уверен, что 29 мая зрители увидят великолепный бой. Это будет настоящая битва. Альберт Сосновский, конечно, не так знаменит, как Мохаммед Али, но это очень непростой соперник. У него запредельная мотивация и есть шанс завоевать чемпионский титул, так что легкого поединка я не жду. Я полностью сосредоточен на подготовке и не собираюсь недооценивать соперника», – цитирует Виталия Кличко Boxingscene.com.