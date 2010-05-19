Моуриньо: Я хочу работать в «Реале»

Наставник миланского «Интера» Жозе Моуринью вновь заявил, что заинтересован в работе в мадридском «Реале», передаёт испанская газета Marca. «Я хочу работать в «Реале» на 100 процентов. Когда? Не знаю», - сказал португальский специалист. Относительно того, что он исповедует оборонительный стиль игры, Моуринью сказал: «Оборонительный стиль? «Барселоне» мы могли бы забить пять мячей в Милане. Мои команды вполне конкурентоспособны; они демонстрируют зрелищный и атакующий футбол, забивают голы и никого не боятся. Правда, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов на «Ноу Камп» мы сыграли в закрытый футбол, но к этому нас вынудили обстоятельства», - заключил Моуринью.